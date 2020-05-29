Суд отменил разрешение на арест Жеваго – СМИ

Киевский апелляционный суд отменил определение Печерского райсуда на арест бывшего нардепа Константина Жеваго.

Как сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на источник, суд принял решение 25 мая. Текст решения на данный момент не опубликован в Едином реестре судебных решений.

При этом в Государственном бюро расследовании пока не видели решения суда, и готовят новое ходатайство.

Константин Жеваго 112 Украина

"Следователи подготовили и подали новое ходатайство. Уже получено разрешение на задержание. На следующей неделе планируют повторно обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения", – сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков.

Отмечается, что в настоящий момент место нахождения Жеваго неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Позже Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго. Также стало известно, что Жеваго выкупил долги своего обанкротившегося банка.