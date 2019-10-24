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24 октября • обновлено в 12:04
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Суд отказался вернуть Шокина в кресло генпрокурора

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Бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину отказали в восстановлении его в должности.

Такое решение приняла кассационная административная палата Верховного суда, передают "Украинские новости". Об этом объявила коллегия судей.

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Несмотря на то, что Верховный суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора, решение все еще может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

  • После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

  • В последнее время в СМИ Шокин упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma, в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер. Он в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

  • Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

  • В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело Burisma, не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

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Персона
Виктор Шокин
Место
Украина
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