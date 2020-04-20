Суд отказался арестовывать скандального экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд не принял под стражу экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

И это даже несмотря на то, что он не внес за себя назначенную сумму залога в качестве альтернативы меры пресечения. Соответствующее решение 20 апреля принял следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, сообщает ТСН.

Отмечается, что ранее ВАКС взыскал с обвиняемого 81 млн гривен залога за нарушение обязательств – Микитась, в частности, общался с двумя фигурантами по его делу.

Максим Микитась

После суд решил увеличить размер залога для бывшего народного депутата до 100 млн гривен, которые тот должен был внести в течение пяти дней.

В связи с неуплатой денег представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством о заключении Микитася под стражу, однако в этом ему было отказано полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

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