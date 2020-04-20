Суд отказался арестовывать скандального экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд не принял под стражу экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
И это даже несмотря на то, что он не внес за себя назначенную сумму залога в качестве альтернативы меры пресечения. Соответствующее решение 20 апреля принял следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, сообщает ТСН.
Отмечается, что ранее ВАКС взыскал с обвиняемого 81 млн гривен залога за нарушение обязательств – Микитась, в частности, общался с двумя фигурантами по его делу.
Максим Микитась
После суд решил увеличить размер залога для бывшего народного депутата до 100 млн гривен, которые тот должен был внести в течение пяти дней.
В связи с неуплатой денег представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством о заключении Микитася под стражу, однако в этом ему было отказано полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
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