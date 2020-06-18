Суд отказал в задержании россиян, захвативших корабли ВМС Украины в Керченском проливе, – СМИ

Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, участвовавших в захвате 25 ноября 2018 года украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает "РБК-Украина". Со своей стороны прокуратура отказ судьи так и не обжаловала.

В частности, судом было отклонено ходатайство Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание командиров кораблей РФ "Дон" и "Суздалец" Алексея Саляева и Сергея Щербакова, а также сотрудников пограничного управления ФСБ Андрея Шеина и Алексея Шатохина в рамках заочного расследования.

В ОГП просили о предоставлении разрешения на задержание россиян – для доставки их в суд, а также избрания меры пресечения в виде ареста.

Следствие отмечало, что подозреваемые совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли. Их действия, как известно, привели к травмированию двух и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

Захваченные украинские корабли, которые РФ вернула через год

По данным следствия, все подозреваемые россияне уклоняются от уголовной ответственности, скрываясь в Крыму, они объявлены в розыск.

Однако судья Татьяна Левицкая "сочла недостаточными" эти заявления. По ее мнению, прокуроры не предоставили доказательств того, что россияне действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать. При этом Офис генпрокурора не обжаловал эти решения в апелляции.

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