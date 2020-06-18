Суд отказал в задержании россиян, захвативших корабли ВМС Украины в Керченском проливе, – СМИ
Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, участвовавших в захвате 25 ноября 2018 года украинских кораблей в Керченском проливе.
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает "РБК-Украина". Со своей стороны прокуратура отказ судьи так и не обжаловала.
В частности, судом было отклонено ходатайство Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание командиров кораблей РФ "Дон" и "Суздалец" Алексея Саляева и Сергея Щербакова, а также сотрудников пограничного управления ФСБ Андрея Шеина и Алексея Шатохина в рамках заочного расследования.
В ОГП просили о предоставлении разрешения на задержание россиян – для доставки их в суд, а также избрания меры пресечения в виде ареста.
Следствие отмечало, что подозреваемые совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли. Их действия, как известно, привели к травмированию двух и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.
По данным следствия, все подозреваемые россияне уклоняются от уголовной ответственности, скрываясь в Крыму, они объявлены в розыск.
Однако судья Татьяна Левицкая "сочла недостаточными" эти заявления. По ее мнению, прокуроры не предоставили доказательств того, что россияне действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать. При этом Офис генпрокурора не обжаловал эти решения в апелляции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая 2019 года трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.
Стало известно, что Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.
Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.