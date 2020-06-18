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Суд отказал в задержании россиян, захвативших корабли ВМС Украины в Керченском проливе, – СМИ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
4,1 т.
Суд не разрешил задержать силовиков РФ за захват кораблей ВМС Украины

Суд отказал в задержании россиян, захвативших корабли ВМС Украины в Керченском проливе

Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, участвовавших в захвате 25 ноября 2018 года украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает "РБК-Украина". Со своей стороны прокуратура отказ судьи так и не обжаловала.

В частности, судом было отклонено ходатайство Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание командиров кораблей РФ "Дон" и "Суздалец" Алексея Саляева и Сергея Щербакова, а также сотрудников пограничного управления ФСБ Андрея Шеина и Алексея Шатохина в рамках заочного расследования.

В ОГП просили о предоставлении разрешения на задержание россиян – для доставки их в суд, а также избрания меры пресечения в виде ареста.

Следствие отмечало, что подозреваемые совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли. Их действия, как известно, привели к травмированию двух и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

Захваченные украинские корабли, которые РФ вернула через год

Захваченные украинские корабли, которые РФ вернула через год

По данным следствия, все подозреваемые россияне уклоняются от уголовной ответственности, скрываясь в Крыму, они объявлены в розыск.

Однако судья Татьяна Левицкая "сочла недостаточными" эти заявления. По ее мнению, прокуроры не предоставили доказательств того, что россияне действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать. При этом Офис генпрокурора не обжаловал эти решения в апелляции.

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