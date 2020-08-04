Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова

Алексей Титофф Расследования 15:23, 4.08.2020 Обновлено: 15:25, 4.08.2020

В Киеве суд продлил арест генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого обвиняют в государственной измене.

Такое решение во вторник, 4 августа, принял Шевченковский районный суд столицы. Решением суда арест Шайтанову продлили до 2 октября 2020 года.

Отметим, что на суде адвокат Шайтанова просил отпустить подсудимого под личное обязательство, или же назначить залог. Однако судья решил, что подозреваемый может оказывать давление на ход дела или же бежать из страны.

Добавим, что ранее Киевский апелляционный суд также оставил офицера под стражей, решением от 9 июня.

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