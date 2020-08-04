Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова
Суд оставил под стражей Валерия Шайтанова.
В Киеве суд продлил арест генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого обвиняют в государственной измене.
Такое решение во вторник, 4 августа, принял Шевченковский районный суд столицы. Решением суда арест Шайтанову продлили до 2 октября 2020 года.
Отметим, что на суде адвокат Шайтанова просил отпустить подсудимого под личное обязательство, или же назначить залог. Однако судья решил, что подозреваемый может оказывать давление на ход дела или же бежать из страны.
Добавим, что ранее Киевский апелляционный суд также оставил офицера под стражей, решением от 9 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля 2020.
Генерала подозревают в госизмене, терактах в Украине, организации убийства Адама Осмаева.
По словам бывших и действующих работников СБ Украины, Валерий Шайтанов – один из руководителей Центра специальных операций "А" – выполнял своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".
16 апреля в Киеве задержали соратника генерала – бывшего сотрудника "Альфы". Во время обыска у него обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.
В СБУ сообщили, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке Шайтанова в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.