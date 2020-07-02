Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, коллегия судей отклонила апелляцию стороны защиты на решение Шевченковского районного суда Киева от 10 июня о продлении срока меры пресечения.

"2 июля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, и продлена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно", – сказано в сообщении пресс-службы.

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