Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова
Суд отклонил апелляцию адвокатов Шайтанова. СБУ
Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.
Об этом сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, коллегия судей отклонила апелляцию стороны защиты на решение Шевченковского районного суда Киева от 10 июня о продлении срока меры пресечения.
"2 июля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, и продлена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно", – сказано в сообщении пресс-службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 апреля СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.
Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 суток.
4 июня Шевченковский районный суд Киева на полгода продлил сроки расследования в отношении генерал-майора Шайтанова.
9 июня Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты Шайтанова и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня.
10 июня Шевченсковский районный суд Киева продлил срок пребывания Шайтанова под стражей до 8 августа. Его адвокаты подали апелляцию.