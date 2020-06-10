Суд опять разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго
Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константину Жеваго.
Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственное бюро расследований, разрешение было выдано в среду, 10 июня.
"Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", – заявили в ГБР.
Напомним, в конце мая появилась информация, что Киевский апелляционный суд отменил определение Печерского райсуда на арест Жеваго.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".
Позже Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго. Также стало известно, что Жеваго выкупил долги своего обанкротившегося банка.