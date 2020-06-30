Суд оправдал трех фигурантов дела о нападении на Мустафу Найема

Шевченковский районный суд Киева оправдал трех из четырех подозреваемых в нападении на бывшего нардепа в апреле 2018 года.

Такое решение было принято во вторник, 30 июня, сообщил на своей странице в Facebook его брат и адвокат Маси Найем.

"Сегодня суд полностью оправдал нападающих Умолта Темербулатова, Ахмеда и Магомеда-Салиха Саитова, обвиняемых в групповом хулиганстве. Суд пришел к выводу, что в их действиях не было состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины, отдельные доказательства были недопустимыми", – подчеркнул адвокат.

Маси Найем отметил, что касательно четвертого нападавшего Магомеда-Амина Саитова дело будет рассматриваться отдельно, хотя защита просила объединить уголовные производства.

Адвокат добавил, что защита будет подавать апелляцию, для которой есть достаточно оснований.

Мустафа Найем подчеркнул, что во время судебного процесса судья отказала ему в участии в дебатах, отказалась дать слово свидетелям, а также не приобщила к материалам дела результаты одной из судебно-медицинских экспертиз.

"Это просто факты – нарушения, которые очевидны, даже если вы совсем ничего не смыслите в процессуальном праве", – отметил бывший нардеп.

Facebook Маси Найема

Facebook Маси Найема

Facebook Мустафы Найема

Facebook Мустафы Найема

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка в Киеве группа людей напала на Мустафу Найема, который тогда был нардепом от Блока Петра Порошенко. Им инкриминировали хулиганство (ст.296 УК).

Троих из них задержали сразу, а четвертый – Магомед Саитов, сбежал в Баку. Впоследствии его объявили в розыск. Ему заочно было сообщено о подозрении в хулиганстве (ст.296 УК) и умышленном телесном повреждении средней тяжести (ст.122 УК)