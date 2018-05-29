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Суд оправдал скандального журналиста Коцабу

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Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Долинского районного суда Ивано-Франковской области по журналисту и блогеру Руслану Коцабе, которого обвиняли в государственной измене.

Об этом сообщает 29 мая адвокат Коцабы Татьяна Монтян в Facebook. Таким образом, суд вернул в силу оправдательный приговор.

Как известно, в начале 2015 года СБУ задержала Коцабу по подозрению в госизмене. Тот якобы пытался сорвать мобилизацию.

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12 мая 2016 года Ивано-Франковский горсуд признал виновным Руслана Коцабу по статье "препятствование деятельности Вооруженным Силам Украины" и назначил ему наказание в виде заключения на 3,5 года.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал журналиста.

В июне 2017 года Высший спецсуд отменил оправдательный приговор Коцабе, отправив дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Ивано-Франковской области.

Персоны
Руслан КоцабаТатьяна Монтян
Место
УкраинаЛьвов
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