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Суд оправдал погоревшего на взятке бывшего замглавы Ривненской ОГА

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Дубенский районный суд оправдал бывшего замглавы Ривненской ОГА Тараса Пустовита, который подозревался в вымогательстве и был пойман на взятке в 8 тыс. долларов в 2015 году.

Как сообщает "Четвертая власть", суд вынес приговор Пустовиту 29 декабря, но при этом признал его виновным в мошенничестве (ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

"На основании ст.75 УК, освободить Пустовита от отбывания наказания с установлением испытательного срока в два года", — сказано в постановлении.

Тарас Пустовит

Тарас Пустовит

Радіо ТРЕК

Также суд постановил оправдать Пустовита по обвинению во взяточничестве "в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения".

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Судья Александра Жуковская при этом признала недопустимыми часть доказательств, которые предоставила прокуратура. В постановлении указано, что суд не получил стопроцентных доказательств, что Пустовит требовал взятку и имел влияние на решение конкурсной комиссии по перевозкам, за которое якобы и требовал деньги.

Александра Жуковская

Александра Жуковская

"Четверта влада"

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель киевского банка попалась на крупной взятке. Ее поймали в Киеве 26 декабря, женщина требовала почти миллион гривен.

Место
УкраинаРивне
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