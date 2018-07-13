Оккупанты приговорили Панова: как пытали украинца в Крыму

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", отмечая, что обвиняемый отказался от сделки с российским следствием.

Напомним, Панов вместе с другим украинцем Андреем Захтем были задержаны ФСБ в августе 2016 года, по версии оккупантов, они якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявили, что Панов и Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев.

Также ранее стало известно, что Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Во время своего заключения Панов неоднократно жаловался на пытки со стороны сотрудников ФСБ.

В частности, еще в конце 2016 года он написал заявление, адресованное руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину, в котором утверждал, что после задержания российские силовики "на протяжении шести дней меня пытали с особой жестокостью, с применением физического насилия", говорится в материале "Медиазоны".

Именно после этих пыток ФСБ продемонстрировала видеозаписи, на которых Панов и Захтей якобы признались в подготовке диверсии и каялись за сотрудничество с ГУР.

Так, Панов на видео рассказывал, будто с августа 2014-го по август 2015 года проходил службу в зоне боевых действий на востоке Украины - в составе 37-го отдельного пехотного батальона, который входит в 56-ю бригаду. После этого его якобы пригласили в Киев, где "объяснили, что создается группа для проведения диверсионных акций на территории республики Крым".

Он говорил, что вместе с украинским военным Алексеем Сандулом "подбирал на полуострове объекты для диверсий". Кроме того, в районе Армянска, по его словам, был оборудован тайник со взрывчаткой и оружием.

Позже Панов объяснил, что признания были выбиты у него под пытками: он подписывал все документы, которые давали ему сотрудники ФСБ, и говорил на камеру под их диктовку — действительно, на видео заметны многочисленные монтажные склейки, а Панов выглядит измученным.

"Били трубой железной в области головы, спины, почек, рук, ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали за наручники: сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух сторон, поднимали эту палку и меня, от чего я испытывал дикую боль", - описывал Панов издевательства ФСБшников.

"Кроме того, во время пыток на мой половой член надели хомут и затягивали его до посинения, при этом мужчины спрашивали: "Кого ты приехал взрывать?". Я не мог ответить на этот вопрос, поскольку у меня не было такой цели, и я не понимал, почему они так считают", — рассказал он.

Через некоторое время Панова с мешком на голове вывели на улицу и "сообщили, что будут расстреливать".

"Я поверил, поскольку слышал, как перезаряжают затворы оружия". Когда мешок ненадолго стащили с головы, задержанный успел рассмотреть двух пытавших его мужчин: на вид им было по 35 лет, и Панов готов их опознать.

Около девяти или десяти часов вечера 7 августа его с мешком на голове снова положили на пол автомобиля и куда-то повезли.

"Когда меня привезли на автомобиле, предположительно, в Симферополь, меня завели в какое-то помещение, мешок с головы не снимали и продолжили меня пытать: скотчем приклеили электроды от электрошокера к колену правой и левой ноги и пояснице, включали подачу тока, в результате чего я несколько раз терял сознание. Меня приводили в сознание водой. Мои губы от ударов током потрескались". Все это время Панова избивали руками и ногами.

Как предполагает Панов, пытки продолжались до 9 августа.

"Я помню, что они прекратились днем и меня с мешком на голове куда-то отвезли, как я потом понял — это был суд. В суде приоткрыли глаза и приказали подписать какой-то документ. Что я подписывал, я не знаю", — уточняет Панов.

При этом из материалов дела Панова и Захтея известно, что 8 августа суд Симферополя приговорил обоих к 15 суткам административного ареста за "грубую нецензурную брань и оскорбительное приставание к прохожим", совершенные в тот же день в 16:30 на улице Гагарина.

При этом Захтей, согласно протоколу, на вопрос судьи ответил: "Виноват, в содеянном раскаиваюсь".

И Панов, и Захтей к этому моменту уже более суток находились в руках сотрудников ФСБ — это следует и из опубликованных видео их допросов, и из материалов уголовного дела, где говорится, что они были "выявлены и задержаны" 7 августа.