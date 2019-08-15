Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". Как указано в определении Соломенского райсуда от 5 августа, следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований).

Жалоба заключалась в том, что 13 октября 2018 года заявитель обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, сообщив о совершении генпрокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко

1 февраля 2019 года в НАБУ поступило обращение из комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Однако сведения о правонарушении в ЕРДР не внесли.

Новости Гриценко потребовал ареста Луценко

После этого заявитель просил суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении сообщения об уголовном правонарушении и обязать его внести в ЕРДР указанные сведения.

Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.

"Обязать служебное лицо НАБУ, в компетенцию которого входит внесение сведений в ЕРДР, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном обращении … от 13.10.2018 г.", – говорится в определении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент и Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!