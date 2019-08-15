Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". Как указано в определении Соломенского райсуда от 5 августа, следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований).
Жалоба заключалась в том, что 13 октября 2018 года заявитель обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, сообщив о совершении генпрокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко
1 февраля 2019 года в НАБУ поступило обращение из комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Однако сведения о правонарушении в ЕРДР не внесли.
После этого заявитель просил суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении сообщения об уголовном правонарушении и обязать его внести в ЕРДР указанные сведения.
Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.
"Обязать служебное лицо НАБУ, в компетенцию которого входит внесение сведений в ЕРДР, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном обращении … от 13.10.2018 г.", – говорится в определении суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент и Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!