Суд обязал ГПУ выплатить скандальному Кулику 1,6 млн

Окружной административный суд Киева обязал Генпрокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен.

Согласно решению суда Кулик должен получить премии и компенсации за время пребывания на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции, передает РБК-Украина.

Экс-прокурор подал иск в октябре 2019 года, и в декабре бывший глава ОАСК Павел Вовк полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В материалах дела сказано, что экс-прокурор находился в зоне АТО и получит статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Всего Кулику насчитали премий и компенсаций в размере 1 617 952 гривен.

Отметим, что ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Константин Кулик thepage.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

Также стало известно, что Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины.

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