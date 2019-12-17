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17 декабря • обновлено в 11:18
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Суд обязал ГПУ выплатить скандальному Кулику 1,6 млн

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Окружной административный суд Киева обязал Генпрокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен.

Согласно решению суда Кулик должен получить премии и компенсации за время пребывания на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции, передает РБК-Украина.

Экс-прокурор подал иск в октябре 2019 года, и в декабре бывший глава ОАСК Павел Вовк полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

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В материалах дела сказано, что экс-прокурор находился в зоне АТО и получит статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Всего Кулику насчитали премий и компенсаций в размере 1 617 952 гривен.

Отметим, что ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Константин Кулик

Константин Кулик

thepage.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

  • Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

  • На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

  • Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

  • Также стало известно, что Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Константин Кулик
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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