Суд может отменить люстрацию 100 прокуроров времен Януковича

Окружной административный суд Киева может восстановить в руководящих должностях порядка 100 прокуроров, которые были люстрированы.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в судебной системе. Примечательно, что некоторые иски по одиозным прокурорам находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

Среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, – два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича – Юрий Демин (он якобы является сыном экс-генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры) и Михаил Гаврилюк.

Юрий Демин и Михаил Гаврилюк LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

В решении утверждается, что люстрация чиновников якобы была безосновательной, а также не установлена их причастность к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем. Восстановленным прокурорам должны выплатить компенсации в размере 951 и 805 тыс. гривен.

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