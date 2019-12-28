Суд дал пожизненное и отпустил организаторов теракта в Харькове

Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению. Вместе с тем, их выпустят из СИЗО
Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк, которая присутствовала на заседании, на своей странице в Facebook.
"Приговор – пожизненное заключение всем троим. Но освободить из-под стражи под личное обязательство немедленно", – написала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
26 декабря стало известно, что рамках подготовки к процессу выпустили из-под стражи пособника российских террористов Николая Бутрименко. 29 июля 2014 года именно он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли.
Также Украина хочет обменять и троих обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека. В список для обмена российской стороной были включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий.
Кроме того, Жовтневый районный суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательства Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова.
Они являются фигурантами расследования о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. В ходе нападения погибли шесть человек.
Шла речь и об обмене пятерых беркутовцев, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Это Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
Но после возникшего ажиотажа Украина вычеркнула из списка на обмен троих экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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