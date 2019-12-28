Суд дал пожизненное и отпустил организаторов теракта в Харькове

Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению. Вместе с тем, их выпустят из СИЗО

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк, которая присутствовала на заседании, на своей странице в Facebook.

"Приговор – пожизненное заключение всем троим. Но освободить из-под стражи под личное обязательство немедленно", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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