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28 декабря • обновлено в 11:37
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Суд дал пожизненное и отпустил организаторов теракта в Харькове

3.2т
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Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению. Вместе с тем, их выпустят из СИЗО

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк, которая присутствовала на заседании, на своей странице в Facebook.

"Приговор – пожизненное заключение всем троим. Но освободить из-под стражи под личное обязательство немедленно", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Харьков
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну вот и не отдохнут...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ АТОШНИКОМ!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну вот еще трое хероев отдохнут в донецких тюрьмах на празднички.
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