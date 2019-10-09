Подозревают в трех преступлениях: в Виннице арестовали участника АТО из США

Винницкий апелляционный суд арестовал гражданина США Крейга Ланга, который принимал участие в АТО на Донбассе.

На его родине он подозревается в разбое, убийстве и краже, сообщается на странице суда в Facebook. Мужчину разыскивали правоохранительные органы Штатов, а задержали – сотрудники пограничной службы "Могилев-Подольский".

"Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года", – постановили в суде.

Ланг принимал участие в АТО в марте и апреле 2016 года. Неизвестно, работал ли он парамедиком в рядах "Грузинского легиона" доныне. По словам его адвоката, подозреваемый в последнее время жил в Киеве вместе со своей девушкой.

Подозреваемый участник АТО из США Facebook Винницкий апелляционный суд

"Подозревают, что он совершил кражу, убийство и разбой. Согласно украинскому законодательству, эти преступления – экстрадиционные", – уточнили в суде.

Подозреваемый участник АТО из США Facebook Винницкий апелляционный суд

Как писал OBOZREVATEL, в августе Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

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