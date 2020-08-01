Суд арестовал подозреваемого в попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев

Виталия Рудзько отправили под стражу на два месяца.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев.

Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что, судья Соломенского районного суда, Горбатовская Светалана Анатольевна, удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и изнасиловании Анастасии Луговой – на два месяца за решетку без права выхода под залог", – написал он.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции.

Виталия Рудзько арестовали на два месяца. Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.