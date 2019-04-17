Суд арестовал новое имущество Януковича: что потерял экс-президент

В Киеве Печерский суд арестовал земельный участок в селе Новые Петровцы, квартиру, жилой дом и два парковочных места, которые принадлежат беглому президенту Виктору Януковичу.

Арест наложен по уголовному делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко), по которому Янукович проходит в качестве подозреваемого, передает "Левый берег".

Сообщается, что в рамках уголовного производства, для обеспечения гражданского иска по делу, у следствия возникла необходимость в аресте принадлежащего экс-гаранта имущества.

Так, решением от 26 марта суд арестовал:земельный участок общей площадью 1,7688 га (Новые Петровцы), квартиру (адрес не указан), машиноместо в подземном паркинге общей площадью 20 кв. м, гараж (машиноместо в подземном паркинге) общей площадью 19,9 кв. м, жилой дом в Вышгородском жилом массиве в Киеве.

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL:

Похищение Драбинко использовалось для давления на митрополита Владимира, чтобы добиться от него отречения от престола главы УПЦ МП (РПЦ в Украине). Для этого также было представлена неправдивая история с похищением монахинь из киевского монастыря, по которой свидетелем проходил Драбинко.

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в похищении помощника главы УПЦ Владимира, митрополита Александра (Драбинко).

Также Генеральная прокуратура Украины заочно объявила подозрение экс-министру МВД Виталию Захарченко и экс-главе киевской милиции Валерию Коряку по делу о похищении Драбинко.

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