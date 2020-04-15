Суд арестовал генерала СБУ, подозреваемого в работе на ФСБ

Юрий Сергиенко Расследования 18:23, 15.04.2020 Обновлено: 18:47, 15.04.2020

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ РФ.

Соответствующая мера пресечения была избрана 15 апреля, сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова – содержание под стражей сроком 60 суток", – сказано в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что подозреваемому инкриминируется ч.1 ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") УК.

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