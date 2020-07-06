Суд арестовал дельца, который за $200 тысяч обещал должность в Кабмине

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в обещании должности в правительстве Украины за 200 тысяч долларов.

Фигурант расследования арестован с правом внесения залог в 1,2 млн грн, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

По данным следствия, мужчина за 200 тысяч долларов обещал гражданину ввести его в закрытую влиятельную группу и решить вопрос о его назначении на должность в Кабмине.

Подозреваемого задержали 3 июля в одном из кафе Луцка во время получения взятки. Правоохранители изъяли средства, заявление о вступлении в закрытую группу, заверенную печатью, и перстень в качестве доказательства, что потерпевший стал почетным ее членом.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Виннице преступную группу, которая вымогала у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Одним из задержанных оказался экс-сотрудник милиции, который представлялся советником главы государства. У него было удостоверение работника Офиса президента.