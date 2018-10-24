Громкое ДТП с сестрой Ноздровской: суд вынес приговор

Обуховский районный суд Киевской области осудил на семь лет Дмитрия Россошанского. Молодой человек - сын обвиняемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время судебного заседания 24 октября.

Защита добивалась амнистии для подсудимого, который осенью 2015 года насмерть сбил младшую сестру Ирины Ноздровской - Светлану Сапатинскую. Однако судья в амнистии отказала и Россошанский-младший останется за решеткой (с 2016 года он находится под стражей).

Дмитрий Россошанский

Также подсудимый должен выплатить по 300 тыс. грн моральной компенсации родителям погибшей.

Именно дело Дмитрия могло стать поводом для убийства сестры погибшей - Ирины, считают ее родственники. Ирина Ноздровская добилась, чтобы Апелляционный суд Киевской области вновь отправил дело суду первой инстанции. Через два дня Ирина пропала, а вскоре ее нашли мертвой.

Ирина Ноздровская на суде по делу Россошанского-младшего в декабре 2017 г.

Зачитывая приговор 24 октября, судья Обуховского районного суда сообщила, что стороной обвинения не были предоставлены доказательства того, что Россошанский-младший совершил ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Этот факт давал возможность Дмитрию выйти по амнистии. Но этого не произошло.

"Ему отказали в амнистии. Присудили семь лет. Но его адвокаты будут добиваться апелляции. Борьба еще не закончена", - рассказал нашим журналистам отец погибшей Сергей Дуняк.

"Дима-наркоман"

То, что подсудимый был под воздействием наркотиков во время ДТП, говорят косвенные факты.

Первое. Как рассказал OBOZREVATEL представитель потерпевших Андрей Руденко, есть очевидные установленные нарушения процедуры отбора крови после ДТП.

"Провели экспертизу, но не хватило крови, поскольку ее будто бы мало отобрали. Позже выяснилось, что было не пять, а уже шесть миллилитров крови. Возможно, ее разбавили или подменили. Мочу у Россошанского не отбирали. Нарколог его не осматривал", - рассказал он.

Дмитрий Россошанский

Второе. Родители погибшей Сапатинской говорят, что Дмитрий в момент аварии управлял авто полулежа. "По фотографиям, сделанным сразу после ДТП, видно, что водительское сиденье в автомобиле опущено. Также его пассажирка говорила ему: "Остановись, мы кого-то сбили". То есть он не увидел, что произошло", - рассказала Екатерина Дуняк, мама погибшей.

Третье. По словам Екатерины, Россошанский неоднократно попадал в больницу в результате токсического отравления от употребления наркотиков.

Четвертое. Россошанский ранее совершал нарко- и алко-"подвиги". В 2005 году Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль. В 2010 году его арестовали за групповой грабёж в Киеве, но на следующий день отпустили. Его подельник сел в тюрьму. За несколько месяцев до смертельного ДТП со Светланой, в январе 2015 г., Россошанского остановили в Киеве - он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Светлана Сапатинская

Ранее сестра погибшей - Ирина Ноздровская сообщала OBOZREVATEL, что у Россошанского-младшего кличка в селе "Дима-наркоман" и "Нарик".

"Мы говорим о совокупности всех фактов, а также о поведении, характере и образе жизни, которые свидетельствуют о том, что этот человек в момент ДТП пребывал в состоянии наркотического опьянения", - резюмировал Андрей Руденко.

"Сгниет в тюрьме"

Новость с осуждением Россошанского-младшего вызвала немалый ажиотаж в соцсетях. Дочь Ирины Ноздровской Анастасия сделала эмоциональный пост о том, что Дмитрий "сгниет вместе со своим папашей на зоне".

"Сейчас нужно добиться по делу Ирины такой же победы. Все очень сложно, но верим", - высказала слова поддержки Лариса Герасименко.

Журналист Владимир Тимофийчук написал: "Поздравляю тебя, Иринка. Ты действительно заплатила высокую цену за то, чтобы этот день таки наступил. С сегодняшнего дня вы*одок Россошанский отправится в тюрьму на семь лет", - написал он.

Юрий Россошанский

Ранее OBOZREVATEL сообщал об исчезновении Ноздровской, которое произошло через два дня после суда по делу ее сестры.

Подозреваемым в убийстве Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский. Мужчина не отрицал свою причастность к убийству.

Позже Россошанскому-старшему ужесточили подозрение. В случае доказательства его вины, ему грозит пожизненное заключение.