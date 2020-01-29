Стянули гаубицы и 50 танков: Россия задумала провокацию на Донбассе

На временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировано присутствие российского тяжелого вооружения. Речь идет о гаубицах и десятках танков.

Эту информацию подтвердила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения. В отчете СММ ОБСЕ от 28 января обнародована информация, что 26 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм), две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка", – говорится в сводке.

Гаубица news.bigmir.net

В этот же день БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал один танк (Т-64) и один миномет неустановленного типа у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое. А 27 января патруль миссии ОБСЕ зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков неустановленного типа на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка. Указанное вооружение размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

волонтеры международной организации InformNapalm спрогнозировали, что обострение боевых действий на Донбассе, вероятно, будет усиливаться. На это указывает увеличение использования крупнокалиберного оружия со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, 24 января российские оккупационные войска перед обстрелами позиций ВСУ перебросили крупнокалиберные артиллерийские системы через жилые населенные пункты на Донбассе.

Наблюдатели зафиксировали перемещение трех единиц самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые направлялись на запад в жилом массиве Киевского района города Донецка.

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