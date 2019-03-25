"Стугна" ВСУ дала жару: в "ДНР" признались в серьезных потерях

Террористы "ДНР", которые ранее отрицали факт разгрома украинскими защитниками их блиндажа в районе Авдеевской промзоны, "спалились", пожаловавшись на серьезные потери.

Видео уничтожения объекта, выложенное офицером ВСУ Анатолием Штефаном (Штирлицом), боевики объявили фейком, однако вскоре сами же "слили" данные.

В одном из общедоступных пабликов оккупантов в соцсети, можно прочитать: "Ударом ПТУР "Стугна" был поражен блиндаж ополченцев... В ходе атаки погиб один ополченец, дежуривший на складе боеприпасов. Еще четверо бойцов были тяжело ранены и доставлены в госпиталь".

Скриншот с видео

Правда, по данным украинских бойцов, 200-х было двое.

Также террористы жалуются на то, что ВСУ повредили огромное количество военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе один за другим хоронят террористов, которых ликвидировали защитники Украины. Согласно записям боевиков и их родственников в соцсетях, дела обстоят хуже некуда.

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