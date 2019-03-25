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"Стугна" ВСУ дала жару: в "ДНР" признались в серьезных потерях

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Террористы "ДНР", которые ранее отрицали факт разгрома украинскими защитниками их блиндажа в районе Авдеевской промзоны, "спалились", пожаловавшись на серьезные потери.

Видео уничтожения объекта, выложенное офицером ВСУ Анатолием Штефаном (Штирлицом), боевики объявили фейком, однако вскоре сами же "слили" данные.

В одном из общедоступных пабликов оккупантов в соцсети, можно прочитать: "Ударом ПТУР "Стугна" был поражен блиндаж ополченцев... В ходе атаки погиб один ополченец, дежуривший на складе боеприпасов. Еще четверо бойцов были тяжело ранены и доставлены в госпиталь".

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"Стугна" ВСУ дала жару: в "ДНР" признались в серьезных потерях

Скриншот с видео

Правда, по данным украинских бойцов, 200-х было двое.

Также террористы жалуются на то, что ВСУ повредили огромное количество военной техники.

"Стугна" ВСУ дала жару: в "ДНР" признались в серьезных потерях
"Стугна" ВСУ дала жару: в "ДНР" признались в серьезных потерях

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе один за другим хоронят террористов, которых ликвидировали защитники Украины. Согласно записям боевиков и их родственников в соцсетях, дела обстоят хуже некуда.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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