СЦКК заявила об обострении на Донбассе и обвинила оккупантов

Российские оккупанты на Донбассе резко увеличили количество обстрелов позиций защитников Украины из тяжелого вооружения.
Это подтвердил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Обстрелы на Донбассе
"112 Украина"
"По данным штаба ОС, вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем", – говорится в сводке.
Также уточняется, что наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, возле которого по подразделениям ОС выпустили треть от общего количества боеприпасов.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала текущих суток, 4 марта, один украинский военный получил тяжелые ранения вследствие обстрелов российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. Противник обстреливал позиции ОС возле села Крымское со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
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