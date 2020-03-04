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4 марта • обновлено в 14:20
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СЦКК заявила об обострении на Донбассе и обвинила оккупантов

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Российские оккупанты на Донбассе резко увеличили количество обстрелов позиций защитников Украины из тяжелого вооружения.

Это подтвердил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

"112 Украина"

"По данным штаба ОС, вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем", – говорится в сводке.

Также уточняется, что наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, возле которого по подразделениям ОС выпустили треть от общего количества боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала текущих суток, 4 марта, один украинский военный получил тяжелые ранения вследствие обстрелов российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. Противник обстреливал позиции ОС возле села Крымское со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Наглый звездеж!!!!! Читайте отчеты ОБСЕ !!!!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не сцкк, а украинская сторона заявила. Ни дня без фейков, да обоз?
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