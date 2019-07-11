"Они победят!" Портников предрек крах режиму Путина

Крымские татары обязательно победят режим страны-агрессора России – иначе и быть не может.

Об этом написал журналист Виталий Портников в своем блоге для "Крым.Реалии", вспоминая о крымскотатарских активистах, которые вышли на Красную площадь в Москве поддержать своих товарищей на аннексированном полуострове. По его словам, режим, который многим кажется незыблемым, исчезнет – и памяти о нем не останется даже в учебниках истории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А крымские татары останутся. Дома. На Родине. В Крыму. В свободном Крыму. В Украине", –добавил журналист.

Портников предрек крах режиму Путина

Он сообщил, что протест крымскотатарских активистов напоминает ему другие пикеты в российской столице, свидетелем которых он был. Это было в то время, когда Москва еще была столицей Советского Союза, а человеконенавистнический режим, который установился после победы большевиков над народами бывшей Российской империи, все еще казался непобедимым, отметил Портников.

"В стране, в которой я жил, все давали по разрешениям – товары, продукты, даже свободу", – подчеркнул журналист.

По его словам, именно тогда появились первые крымскотатарские активисты, начались первые выступления за возвращения изгнанного Сталиным народа на родину. Он добавил, что в те времена еще не было ни митингов московских демократов, ни народных фронтов балтийских стран, ни разоблачений преступлений коммунистического режима в медиа.

"А были только эти мужественные люди, которые приехали в Москву, чтобы добиться естественного для каждого народа, для каждого человека права – жить на своей земле", – написал Портников.

Он отметил, что многие смотрели на них с недоверием и думали, как можно противопоставлять себя режиму, который контролирует все и всех.

"Тем не менее, победили они, а не режим. Советский Союз уже через несколько лет после начала протестов исчез с политической карты мира – будто и не было никогда этого уродливого лживого государства. А крымские татары дома, на Родине. В Крыму", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве возле Кремля прошел митинг жителей Крыма. Также России указали на провал с аннексией Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал