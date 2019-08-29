"Кожа просто слезала": пленный воин рассказал о пытках после Иловайского котла

Андрей Скачков, позывной "Сэм", который попал в плен под Иловайском и пробыл там дольше всех – без двух дней год - был последним добровольцем "Донбасса", которого обменяли в 2015 году.

В своем интервью "Апострофу" он рассказал о пытках в застенках террористов. Тогда 109 украинцев отвезли в Донецк в подвалы захваченного здания СБУ.

"В первые же дни плена нас снимало российское ТВ. Возможно, они невольно нас спасли – нас не завалили, поскольку мы засветились в кадре. Я сразу сказал, что из Донецка. Хотел им показать, что не все такие, как они. В итоге, относились ко мне как к "предателю", доставалось очень сильно", - рассказал Сэм.

Андрей Скачков "Сэм" "Апостроф"

По его словам, программа была одна и та же: ежедневные дневные допросы и вечерние "развлечения".

"Придут бухие сепары: "Донецкие есть? Ну, пошли" и начиналось. Меня сбивали с ног, чтобы я упал на колени, ставили видео, где Донбасс якобы обстреливают "каратели", потом "бабах". И либо сам скатываюсь в подвал, либо заносят. Однажды, я лежал в их кабинете, сам подняться не мог. Подошла женщина с ребенком на руках встала на меня и начала прыгать. Видимо, чья-то жена. Они в бывшем здании СБУ жили целыми семьями, выехали со Стрелковым-Гиркиным, переоборудовали кабинеты под комнаты", - вспоминает воин.

Пленных держали в подвале большого бомбоубежища.

Андрей Скачков "Сэм" "Апостроф"

"Хорошая вентиляция, которую редко включали. И там - ахренеть как сыро, одежда не просыхала, кожа просто слазила. И ко всему этому, туалет был забит, там было по щиколотку всего. И месяца через два зашло к нам ОБСЕ, посмотреть, как мы живем. Лежим на досках, просто на полу, только у некоторых есть куски ткани. И они задают вопрос: "Где их постельное белье". Я аж захохотал, такой истерический смех был. После этого стало немного попроще. Начали кормить. До этого была буханка хлеба на 11 человек и жменька перловки. Мы снимали плафон, кипятили там крупу, чтобы она разбухла, чтобы ее стало, вроде, чуть больше. Пытались так обмануть желудок, но… Сейчас я вешу примерно на 20 кило больше, чем в те дни", - рассказал Скачков.

Андрей Скачков "Сэм" "Апостроф"

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Он вспомнил, что на Новый год сослуживцы в медпункте украли флакончик спирта:

"Мы его разбодяжили водой, пустили по кругу кружку и тихо пели гимн Украины. Я каждый день считал последним, и радовался каждому новому дню. Многие ныли. Не все, но были те, кто повторяли: "Когда нас обменяют? Мы Украине не нужны! Мы здесь умрем". Спасали шутки, юмор. Когда нам разрешили передавать продукты, то кто-то стал "официантом", писал на листике "Меню ресторана "Три укропа". Там было что-то типа: зубец чеснока, ложка меда, 5 граммов сала".

После этого пленник попал "в суд" и его отвезли в донецкое СИЗО, завели "уголовное дело" по статье "участие в карательных операциях".

"Научился пользоваться тюремными "дорогами" (система по которой из камеры в камеру передают запрещенные предметы). За сигареты мне пересылали телефон, я мог позвонить родителям. Потом накопил целый блок, обменял его на телевизор. Только мне его принесли, в камеру врывается "маски-шоу". Жестко отмудохали: "Ты из него хотел сделать передатчик и связываться со своими". Решил заняться физкультурой, набрал в пластиковые бутылки песка – опять избили. Говорят, ты побег планируешь. Просился выйти на прогулку – таже история. В итоге, я ходил по своей комнате кругами, "восьмерками", "девятками". Семь шагов в одну сторону, три в другую. Солнце я видел, только когда оно отражалась в соседних окнах", - рассказал он.

Освобождение Андрея Скачкова из плена "Апостроф"

Андрей Скачков пробыл в плену террористов без двух дней год:

"Когда меня повезли на обмен, я не верил в это. Чего стоит "слово офицера" я понял в Иловайске. Я не верил что освобожусь, когда сидел в машине Владимира Рубана. Сомневался, когда был уже в Краматорске. И только когда обнял родителей, то понял, что на свободе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

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