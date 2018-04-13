Строительство Крымского моста: оккупанты объявили о финальном этапе

В аннексированном Крыму оккупанты начали наносить разметки на дорожное полотно Керченского моста.

"На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега", – сообщает информационный центр "Крымский мост".

По словам начальника участка по нанесению дорожной разметки Павла Матящука, на сухую дорогу наносится горизонтальная полоса, выполненную из термопластика со светоотражающими характеристиками.

Разметка имеет определенные геометрические параметры: ширина краевой линии – 20 см, осевой линии –15 см, а толщина разметки– около 4 мм.

"У Крымского моста два направления движения – по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", – похвастался Матящук.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля началась укладка асфальтобетона на автодорожной арке Керченского моста.