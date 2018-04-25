Строительство Крымского моста: как он выглядит сегодня

Блогер Игорь Корсаков обнародовал новое видео строительства Крымского моста.
По его словам, оккупанты укладывают асфальт, ставят ограждения и начали устанавливать систему очистки сточных вод.
Также, устанавливаются шумозащитные экраны. По словам блогера, дорога будет "как в тоннеле".
"Система очистки будет выдерживать сейсмическую нагрузку 10 баллов и обеспечит очистку стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения", – отметил он.
Карсаков добавил, что работа идет полным ходом: выполнено 239 опор на железнодорожной части моста, и осталось погрузить 39 трубосвай.
Как сообщал "Обозреватель", ранее блогер предположил, что мост сдадут в эксплуатацию в середине мая.
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