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Строительство Крымского моста: эксперты рассказали, что ждет полуостров

17.1тЧитать новость на украинском

Строительство оккупантами Крымского моста не повлияет на снижение цен на полуострове.

Об этом пишет "Крым.Реалии", ссылаясь на крымских предпринимателей, которые очень недоверчиво относятся к оптимистическим заявлениям о том, что запуск моста приведет к экономической стабилизации, а некоторые даже ожидают планомерного повышения цен.

"Лично я не верю, что в Крыму вообще, а тем более существенно, снизятся цены на продукты. Оплата переправы – это была и есть лишь одна составляющая повышенной цены на товары, ввозимые в Крым. Никуда не денется расстояние до Крыма, тяжелые крымские дороги после моста и другие нюансы, связанные с поставкой продуктов в Крым", - заявил бизнесмен Олег Зубков.

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Ялтинская предпринимательница Венера Дувалидис ожидает, что жизнь в Крыму с каждым годом будет становиться все дороже, и мост только осложнит жизнь рядового крымчанина.

"Со временем все неспособные выжить уедут с полуострова, уже многие уезжают. Пока полуостров под санкциями, пока к нам не могут зайти никакие крупные компании, имеющие активы за рубежом, не видать нам улучшений", - считает она.

"Средний класс уничтожен: люди в городе либо на грани выживания, либо бессовестно богаты. Нам не мост в первую очередь был нужен, а крепкая рука, способная навести порядок в Крыму", - заявила Дувалидис.

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Предпринимательница из Судака Наталья Кириченко также не видит перспектив снижения цен в связи с запуском моста.

"Сам по себе мост не решит товарного дефицита в Крыму. Грамотная политика поддержки крымских производителей – только это поможет наполнить Крым качественными недорогими продуктами. Завозить дешевый импортный неликвид я не вижу смысла", - уверена она.

Как писал "Обозреватель", ранее российский ученый рассказал, что Крымский мост нельзя строить, поскольку это приведет к трагедии.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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