Строительство Крымского моста: эксперты рассказали, что ждет полуостров

Строительство оккупантами Крымского моста не повлияет на снижение цен на полуострове.

Об этом пишет "Крым.Реалии", ссылаясь на крымских предпринимателей, которые очень недоверчиво относятся к оптимистическим заявлениям о том, что запуск моста приведет к экономической стабилизации, а некоторые даже ожидают планомерного повышения цен.

"Лично я не верю, что в Крыму вообще, а тем более существенно, снизятся цены на продукты. Оплата переправы – это была и есть лишь одна составляющая повышенной цены на товары, ввозимые в Крым. Никуда не денется расстояние до Крыма, тяжелые крымские дороги после моста и другие нюансы, связанные с поставкой продуктов в Крым", - заявил бизнесмен Олег Зубков.

Ялтинская предпринимательница Венера Дувалидис ожидает, что жизнь в Крыму с каждым годом будет становиться все дороже, и мост только осложнит жизнь рядового крымчанина.

"Со временем все неспособные выжить уедут с полуострова, уже многие уезжают. Пока полуостров под санкциями, пока к нам не могут зайти никакие крупные компании, имеющие активы за рубежом, не видать нам улучшений", - считает она.

"Средний класс уничтожен: люди в городе либо на грани выживания, либо бессовестно богаты. Нам не мост в первую очередь был нужен, а крепкая рука, способная навести порядок в Крыму", - заявила Дувалидис.

Предпринимательница из Судака Наталья Кириченко также не видит перспектив снижения цен в связи с запуском моста.

"Сам по себе мост не решит товарного дефицита в Крыму. Грамотная политика поддержки крымских производителей – только это поможет наполнить Крым качественными недорогими продуктами. Завозить дешевый импортный неликвид я не вижу смысла", - уверена она.

Как писал "Обозреватель", ранее российский ученый рассказал, что Крымский мост нельзя строить, поскольку это приведет к трагедии.