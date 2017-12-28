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"Строили "ДНРовцев": стало известно об инциденте во время обмена пленными

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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заставила террористов "ДНР" говорить на украинском языке во время процесса обмена пленными на Донбассе.

Об этом написала журналистка "Громадського ТВ" Анастасия Станко на своей странице в Facebook.

"А и Ирина Геращенко крутая таки. Как же она строила этих "днровцев", даже на украинском языке заговорили они. Сначала требовали, чтобы она на русском, а потом сами на украинский перешли. Но конечно далеко не только поэтому", – написала Станко.

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Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории. Тем временем, самолет с украинскими пленными прилетел в Киев. Встречающие скандировали "Герои".

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Ирина ГеращенкоАнастасия Станко
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости ДНРУкраина
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