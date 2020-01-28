Главная Новости
28 января • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Помогал строить "ЛНР": СБУ "простила" скандального экс-регионала Струка

2.4т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала Владимира Струка, который активно содействовал созданию террористической "ЛНР".

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем. Он отметил, что даже лично встретился с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы обсудить уголовные производства против скандального Струка.

"Целью нашей встречи было донести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута", – отметил правозащитник.

Он отметил, что первое уголовное производство было зарегистрировано по фактам причастности Струка к участию в создании "ЛНР"еще в 2014 году.

Новости
"Давние друзья": в сети скандал из-за фото Зиброва с организатором "ЛНР"

"Почти за шесть лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одному лицу. Это было мотивировано тем, что у СБУ отсутствуют достаточные доказательства", – подчеркнул Найем.

Второе уголовное производство, по его словам, касается фактов совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Его зарегистрировали уже в 2019 году.

Владимир Струк

Владимир Струк

"Цензор.НЕТ"

"К двум уголовным производствам нами было добавлены видеозаписи и показания свидетелей, которые подтверждали факт участия Струка в создании и активной поддержке "ЛНР", однако никакой активизации досудебных расследований в данных процессах не наступило. Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро – менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео любых призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка установлено не было", – возмутился адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области.

  • Он шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа –За жизнь". Во время агитации Струк оскандалился подкупом избирателей.

  • Напомним, Струк в 2014 году поддерживал террористов "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Он активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Струк Маси Найем Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
48
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
нашла коса на камень)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги