Помогал строить "ЛНР": СБУ "простила" скандального экс-регионала Струка

Служба безопасности Украины не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала Владимира Струка, который активно содействовал созданию террористической "ЛНР".

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем. Он отметил, что даже лично встретился с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы обсудить уголовные производства против скандального Струка.

"Целью нашей встречи было донести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута", – отметил правозащитник.

Он отметил, что первое уголовное производство было зарегистрировано по фактам причастности Струка к участию в создании "ЛНР"еще в 2014 году.

"Почти за шесть лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одному лицу. Это было мотивировано тем, что у СБУ отсутствуют достаточные доказательства", – подчеркнул Найем.

Второе уголовное производство, по его словам, касается фактов совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Его зарегистрировали уже в 2019 году.

Владимир Струк "Цензор.НЕТ"

"К двум уголовным производствам нами было добавлены видеозаписи и показания свидетелей, которые подтверждали факт участия Струка в создании и активной поддержке "ЛНР", однако никакой активизации досудебных расследований в данных процессах не наступило. Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро – менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео любых призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка установлено не было", – возмутился адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области.

Он шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа –За жизнь". Во время агитации Струк оскандалился подкупом избирателей.

Напомним, Струк в 2014 году поддерживал террористов "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Он активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.

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