"Стреляют в детей": на Донбассе террористы накрыли огнем кафе

На оккупированной части Луганской области в результате обстрела террористами был ранен 16-летний подросток.

Происшествие случилось 21 сентября 2019 года в кафе на ул. Войкова в Золотом-5, сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook. Данные о нем зафиксированы в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 ноября.

"1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября парень (16 лет) получил ранение вследствие огня из стрелкового оружия в н.п. Золотое-5 (неподконтрольный правительству). В больнице в Первомайске сообщили, что им доправили парня, которому делали операцию в связи с ранением ребер от стрелкового оружия", – говорится в отчете.

Сообщается также, что обстрел по кафе велся после мероприятий по случаю Дня села.

Террористы на Донбассе Думская

"Российские оккупационные войска стреляют в детей. Командование Объединенных сил призывает с целью избежания опасности для жизни и здоровья воздержаться от поездок на неподконтрольную территорию", – призвали в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября на войне на Донбассе один украинский военный получил ранение.

Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины возле таких населенных пунктов: Новолуганское, Хутор Вольный, Водяное, Луганское.

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