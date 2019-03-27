"Стреляют у детей и женщин!" Командующий ООС обратился с жестким заявлением к российским наемникам

Российские солдаты, которые втихаря воюют на Донбассе, не заслуживают права называться военными.

С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью "Голосу України". По его словам, с этими наемниками каждый день ведется разговор языком украинского оружия.

На просьбу обратиться к российским военным, поддерживающим террористов "Л/ДНР", он ответил так:

"От себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто втихаря переоделись в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, и начали обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей , пожилых людей, — не имеют права называться военными. Потому что быть военным — это значит иметь честь, совесть... мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не требовать чужую, мирную землю. Тогда это не военный, а мародер, преступник".

Сергей Наев "24"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заявил, что в случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров.

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