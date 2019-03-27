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"Стреляют у детей и женщин!" Командующий ООС обратился с жестким заявлением к российским наемникам

6.1тЧитать материал на украинском

Российские солдаты, которые втихаря воюют на Донбассе, не заслуживают права называться военными.

С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью "Голосу України". По его словам, с этими наемниками каждый день ведется разговор языком украинского оружия.

На просьбу обратиться к российским военным, поддерживающим террористов "Л/ДНР", он ответил так:

"От себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто втихаря переоделись в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, и начали обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей , пожилых людей, — не имеют права называться военными. Потому что быть военным — это значит иметь честь, совесть... мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не требовать чужую, мирную землю. Тогда это не военный, а мародер, преступник".

Новости
"Надо воевать!" Наев высказался о наступлении ВСУ на Донбассе

Сергей Наев

Сергей Наев

"24"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заявил, что в случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Muller Dmitriy
Muller Dmitriy
На Обозе ничего неменяется куча рашкиніх тролей набегают и пуканы свои рвут, как Оля Скабеева со своим помойным ртом. Валите ольгинские троляки к себе в мухасранск
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Петрович Сергей
Петрович Сергей
Слава Воїнам!!! На кожний постріл в сторону позицій сил ООС потрібно адекватно надавати відповідь, знищуючи проросійську сволоту!!!
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Петров Иван
Петров Иван
В Крыму ты много навоевал против российской армии?
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