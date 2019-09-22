Стреляют с утра до ночи: террористы развязали новые бои на Донбассе

В субботу, 21 сентября, оккупационные войска 13 раз нарушили режим огня, обстреляв украинские позиции в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Террористы использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения: артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

На Донбассе с новой силой разгорелись бои replyua.net

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного – с артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского – со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку от Южного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки – с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку от Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Потерь у украинской стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября на Донбассе были ранены 4 украинские военнослужащие.

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