Стреляют с утра до ночи: террористы развязали новые бои на Донбассе

В субботу, 21 сентября, оккупационные войска 13 раз нарушили режим огня, обстреляв украинские позиции в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Террористы использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения: артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
На Донбассе с новой силой разгорелись бои
replyua.net
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Водяного – с артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского – со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку от Южного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки – с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку от Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.
Потерь у украинской стороны нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября на Донбассе были ранены 4 украинские военнослужащие.
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