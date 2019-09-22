Главная Новости
22 сентября • обновлено в 08:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Стреляют с утра до ночи: террористы развязали новые бои на Донбассе

2.2т Читать материал на украинском

В субботу, 21 сентября, оккупационные войска 13 раз нарушили режим огня, обстреляв украинские позиции в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Террористы использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения: артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

Новости
ВСУ "взяли" новые позиции на Донбассе: победное видео

На Донбассе с новой силой разгорелись бои

На Донбассе с новой силой разгорелись бои

replyua.net

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза неподалеку Водяного – с артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Лебединского – со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Южного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новозвановки – с ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку от Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Потерь у украинской стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября на Донбассе были ранены 4 украинские военнослужащие.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Так на сколько,гутарите,ВСУ продвинулось,что все так радовались?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
"Комментарии на сайте не модерированы".Лукавишь,Обоз,многие комменты исчезают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel