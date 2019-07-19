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Стрелять в ответ – можно: Бессмертный уточнил правила "хлебного" перемирия для ВСУ

2.8т Читать материал на украинском

Несмотря на запрет огня во время "хлебного" перемирия на Донбассе, украинским защитникам разрешено стрелять в ответ в случае нарушения режима тишины со стороны оккупантов.

Об этом написал представитель Украины в Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный на своей странице в Facebook.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия! Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина, или в случае нарушения тишины открывается огонь", – разъяснил он.

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Facebook "Повернись живим"

Вместе с этим, как сообщается на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, военнослужащие нескольких механизированных бригад сообщили, что знают о наступлении так называемого хлебного перемирия, а вот о наказании в случае открытия огня не в ответ, а первыми, ничего не слышали.

"У нас пока нет изменений. Будут стрелять – будем стрелять в ответ", – сказали защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 00:01 воскресенья, 21 июля, на Донбассе должно начаться "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. По словам Бессмертного, есть вероятность того, что режим тишины сохранится навсегда.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну хорошо, что можно стрелять. А ты мы уж всерьез поверили в вечное перемирие))) Готовим гробики
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Питон Каа
Питон Каа
Если ты меня не любишь, то я тоже - нет. Если ты меня застрелишь, то и я - в ответ.
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