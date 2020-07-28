Стрелять можно без приказа: Минобороны исправило заявление о перемирии на Донбассе

Кирилл Лютый Расследования 00:37, 29.07.2020

Министерство обороны исправило заявление о перемирии на Донбассе с 27 июля, уточнив, что бойцы ВСУ могут открывать огонь в целях обороны без обязательного разрешения командования.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Тарас Дзюба, опубликовав скриншоты заявления на сайте Минобороны в момент первой публикации и после редактирования.

Изначально в тексте было сказано: "Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ".

Однако позже заявление исправили: "В случае нарушения противником режима тишины и создании угрозы жизни украинских военнослужащих, ВСУ имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

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