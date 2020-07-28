Стрелять можно без приказа: Минобороны исправило заявление о перемирии на Донбассе
Министерство обороны исправило заявление о перемирии на Донбассе с 27 июля, уточнив, что бойцы ВСУ могут открывать огонь в целях обороны без обязательного разрешения командования.
Об этом сообщил в Facebook пользователь Тарас Дзюба, опубликовав скриншоты заявления на сайте Минобороны в момент первой публикации и после редактирования.
Изначально в тексте было сказано: "Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ".
Однако позже заявление исправили: "В случае нарушения противником режима тишины и создании угрозы жизни украинских военнослужащих, ВСУ имеют право отвечать на враждебные обстрелы".
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.