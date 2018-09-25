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''Стрелять из ''Молота'' - это преступление'': журналист предложил решение проблемы

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Инциденты со взрывами минометов М120-15 "Молот" в ВСУ уже выходят за пределы статистической погрешности. Для решения проблемы необходимо провести основательную проверку предприятия, производящего это вооружение.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил журналист и волонтер Мирослав Гай. По его словам, необходимо создание независимой экспертной комиссии, которая проведет анализ и оценку "Молотов".

"Это просто преступление уже. У нас каждые 2-4 месяца появляется информация о погибших и раненых, и каждый раз виноваты или военные, которые использовали "Молот", или некачественные боеприпасы", - возмутился Гай.

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Он уточнил, что на миномет жалуются уже тысячи военнослужащих, которые его используют. Тем временем, несмотря на приказ Генштаба использовать "Молот" исключительно из укрытия и методом "веревки", количество инцидентов, которые приводят к ранениям и смертям, не уменьшилось.

"Наши военнослужащие используют различное вооружение и боеприпасы, даже советского образца. Но таких досадных случаев и в таком количестве с другими видами вооружения нет", - подытожил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский. Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва "Молота".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв "Молота" на полигонеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объекты
миномет МолотГенеральный штаб ВСУВооруженные силы Украинывзрыв
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
не слушайте этого дурака, молот лучше джевелинов,каждому укро-киборгу по молоту.
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
естественно что обстреливать жителей Донбасса это преступление.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Это хероизм! Бандерлогов, отважившихся на это, стоит награждать орденом Сутулова с закруткой на спине и выделять землю для могилизации еще при призыве в укроверхмат.
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