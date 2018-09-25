''Стрелять из ''Молота'' - это преступление'': журналист предложил решение проблемы

Инциденты со взрывами минометов М120-15 "Молот" в ВСУ уже выходят за пределы статистической погрешности. Для решения проблемы необходимо провести основательную проверку предприятия, производящего это вооружение.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил журналист и волонтер Мирослав Гай. По его словам, необходимо создание независимой экспертной комиссии, которая проведет анализ и оценку "Молотов".

"Это просто преступление уже. У нас каждые 2-4 месяца появляется информация о погибших и раненых, и каждый раз виноваты или военные, которые использовали "Молот", или некачественные боеприпасы", - возмутился Гай.

Он уточнил, что на миномет жалуются уже тысячи военнослужащих, которые его используют. Тем временем, несмотря на приказ Генштаба использовать "Молот" исключительно из укрытия и методом "веревки", количество инцидентов, которые приводят к ранениям и смертям, не уменьшилось.

"Наши военнослужащие используют различное вооружение и боеприпасы, даже советского образца. Но таких досадных случаев и в таком количестве с другими видами вооружения нет", - подытожил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский. Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва "Молота".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

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