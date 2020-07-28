Стреляли возле Шумов: штаб ООС сообщил о новом нарушении перемирия на Донбассе
Во вторник, 28 июля, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Как сказано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы осуществили один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Шумы (Луганское направление).
"Потерь в результате вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", – написано в сводке.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны", – отметили в штабе ООС.
Также по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ДСНС из состава Объединенных Сил нашли 56 неизвестных взрывных устройств. За сутки было проведено разминирование площади более 6 гектаров.
"Все найденные и изъяты взрывные устройства будут уничтожении на специальных полигонах и уже никогда не заберут ни одной жизни мирных жителей", – добавили в штабе.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.