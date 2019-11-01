Стреляли в затылок и добивали кастетом: на Львовщине нашли останки 61 человека. Видео 18+

Археологи обнаружили на территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области останки 61 жертвы сталинских репрессий.

Это произошло в рамках масштабных поисково-эксгумационных работ, которые продолжаются там. Отмечается, что преимущественно это расстрелянные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Относительно отверстий – большинство выстрелов во время расстрелов наносились в затылок. Умирали моментально, в одном случае мужчину добивали кастетом", – рассказала антрополог Ольга Минейко.

На Львовщине нашли останки 61 человека Скриншот с видео

По словам историков, на этом месте во времена сталинских репрессий был следственный изолятор. Именно там НКВД убивала людей без суда и следствия. Ученые говорят, что в начале Второй мировой войны в тюрьмах только Западной Украины убили и замучили около 22 тыс. людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине под фундаментом сельского дома строители нашли человеческие останки, вероятно, принадлежащие жертвам Голодомора.

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