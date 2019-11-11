"Стреляли точно россияне!" В ВСУ раскрыли детали ракетного обстрела около Петровского

Украинских военных в районе Петровское-Богдановка, где проходит разведение войск, обстреляли российские оккупационные войска.

Об этом в Тelegram-канале рассказал журналист Андрей Цаплиенко, который пообщался с военными в госпитале Мариуполя.

Журналист выразил уверенность, что обстрел точно провели россияне, а военные подтвердили, что атака была спланирована профессионалами.

"Попадание было прямо в кузов. Все было сделано профессионально. Невозможно простому шахтеру, колхознику или рабочему так точно попасть в машину, которая едет", – поделился гранатометчик Игорь Гецман.

Военный рассказал, что 128 бригада перевозила продукты на позиции ВСУ, когда по ним начали стрелять.

"Услышали хлопок, выстрел. Мы остановились и увидели, что горит проводка. Мы двое выскочили из машины и увидели разорванный борт, а потом стали спасать двух парней, которые сидели сзади. Вдруг раздался второй выстрел", – добавил он.

Водитель автомобиля Максим Басистый сообщил, что в результате обстрелов ранения получили четыре военных. При этом все отделались легкими ранами. Он добавил, что их, по-видимому, спасли "ангелы-хранители".

Обстрелы на Донбассе Infocenter-odessa

"Первый выход ракеты не увидел, лишь услышал взрыв. Попытался направить машину в сторону, но не смог, потому что она уже дымилась. Если бы мы засомневались на одну-две секунды и не выбежали из автомобиля, у нас шансов не было бы, когда прилетела вторая ракета", – сообщил военный.

По его словам, стрелок стрелял из граничной дистанции, где была устроена засада: "Нас ждали".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября возле села Петровское на Донбассе началось разведение войск между Украиной и террористической "ДНР".

В тот же день оккупационные войска России 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

После террористы "ДНР" цинично соврали о том, что воины ООС якобы обстреляли их из стрелкового оружия после отвода войск под Петровским.

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