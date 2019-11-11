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11 ноября • обновлено в 16:59
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"Стреляли точно россияне!" В ВСУ раскрыли детали ракетного обстрела около Петровского

2.3т
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Украинских военных в районе Петровское-Богдановка, где проходит разведение войск, обстреляли российские оккупационные войска.

Об этом в Тelegram-канале рассказал журналист Андрей Цаплиенко, который пообщался с военными в госпитале Мариуполя.

Журналист выразил уверенность, что обстрел точно провели россияне, а военные подтвердили, что атака была спланирована профессионалами.

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"Попадание было прямо в кузов. Все было сделано профессионально. Невозможно простому шахтеру, колхознику или рабочему так точно попасть в машину, которая едет", – поделился гранатометчик Игорь Гецман.

Военный рассказал, что 128 бригада перевозила продукты на позиции ВСУ, когда по ним начали стрелять.

"Услышали хлопок, выстрел. Мы остановились и увидели, что горит проводка. Мы двое выскочили из машины и увидели разорванный борт, а потом стали спасать двух парней, которые сидели сзади. Вдруг раздался второй выстрел", – добавил он.

Водитель автомобиля Максим Басистый сообщил, что в результате обстрелов ранения получили четыре военных. При этом все отделались легкими ранами. Он добавил, что их, по-видимому, спасли "ангелы-хранители".

Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

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"Первый выход ракеты не увидел, лишь услышал взрыв. Попытался направить машину в сторону, но не смог, потому что она уже дымилась. Если бы мы засомневались на одну-две секунды и не выбежали из автомобиля, у нас шансов не было бы, когда прилетела вторая ракета", – сообщил военный.

По его словам, стрелок стрелял из граничной дистанции, где была устроена засада: "Нас ждали".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября возле села Петровское на Донбассе началось разведение войск между Украиной и террористической "ДНР".

В тот же день оккупационные войска России 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

После террористы "ДНР" цинично соврали о том, что воины ООС якобы обстреляли их из стрелкового оружия после отвода войск под Петровским.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Теги
война Донбасс террористы "ДНР"
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hunt andres
hunt andres
Шахтеры и колхозники вас шестой год дрючат. Руку набили не хуже профессионалов)
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2
1
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Из рассказа украинского воина мы услышали легкий хлопок и у нас загорелась проводка - тогда мы остановились и решили посмотреть что это было - обнаружили полностью уничтоженный кузов как от удара 100 килограммовой бомбы в кузове сидели два киборга и разговаривали между собой по вай фаю - мы им сказали что дальше не поедем потому что в нас попала ракета скорее всего ядерная - тогда они стали вылазить с кузова ...
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3
1
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Он добавил, что их по видимому спасли "ангелы-хранители".... таки да одним из ангелов была ВЕДЬМА вторым САШКО БИЛЫЙ ...
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4
1

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