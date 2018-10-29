''Стреляли с разных сторон'': в Керчи очевидцы теракта рассказали о нескольких убийцах

Несмотря на утвержденную официальную версию оккупационных властей Крыма, что так называемый "керченский стрелок" Владислав Росляков действовал один, очевидцы кровавого расстрела в политехническом колледже продолжают уверять: убийца работал не сам.

В Крыму набирает популярность версия, что в колледже действовали бойцы неизвестного спецподразделения, которые прибыли на место происшествия для ликвидации Рослякова, говорится в материале издания "Крым.Реалии".

Тем не менее, оккупационная власть отбрасывает этот вариант. "Я вам говорю в присутствии прессы. Никто никого с оружием никуда не загонял!" - заявил журналистам так называемый "глава Совета министров" Сергей Аксенов.

"Это был не один человек, их было несколько - потому что стреляли с нескольких сторон. Просто вот так вот расстреливали" - утверждает очевидица теракта.

О нескольких стрелках сообщали даже пророссийские СМИ

"Кто-то начал задерживать этого преступника. Кто-то побежал, кому-то по ногам выстрелили". "Стреляли с разных мест. Это было точно" - заявляют и другие свидетели, в тот день находившиеся в здании колледжа.

Официальную версию оккупантов в свою очередь разгромил военный эксперт Юрий Колесников, заявивший, что для одного человека результативность теракта была просто необычайной.

Юрий Колесников

"За 15 минут настрелять такое количество людей в таком помещении? Это странно. А ведь они не стоят на месте", - пояснил свою точку зрения Колесников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого, согласно официальной версии, он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали свое расследование.