Стреляли по ногам: на Одесщине совершили покушение на миллионера

В Одесской области в ночь на 5 июня неизвестные злоумышленники стреляли в депутата Черноморского городского совета Сергея Червачева.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции, злоумышленники сделали несколько выстрелов из травматического пистолета депутату по ногам.

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В полиции области уже расследуют инцидент. Отмечается, что 54-летнего мужчину госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Сергей Червачев

"Предварительно установлено, что происшествие случилось около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через открытое водительское окно, с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении полиции на Facebook.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", ранения получил депутат Сергей Червачев, который возглавляет земельную комиссию Черноморского горсовета и является крупным бизнесменом.

В его декларации за 2017 год значатся более миллиона гривен дохода от предпринимательства, сбережения в размере $110 тыс. и большое количество земельных участков и автомобилей.

Сергей Червачев

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батьківщина" Сергея Гуру.