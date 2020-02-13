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13 февраля • обновлено в 16:21
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Стреляли из вертолета: в ОБСЕ заявили об агрессии РФ против кораблей ВМС

25.1т
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Украина в ОБСЕ заявила, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52, что подтверждает агрессивный характер нападения РФ на корабли ВМС в ноябре 2018 года.

Громкое заявление сделал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает "Укринформ".

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – сказал он.

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Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС

Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС

По словам Лоссовского, эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".

Другие два корабля "Яны Капу" и "Никополь" были отправлены на завод для ремонта.

Украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС

Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС

delo.ua

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обострение в Азовском море Российско-украинский конфликт
Теги
ОБСЕ Керченский пролив
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Два вывода: 1. Лаптям - торба 2. Лапти с пяти метров в амбар не попадут. Обезьяна с гранатой!!!)))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Какой заголовок мощный!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
И визг xoxол-свиней нам сладок и приятен))!
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