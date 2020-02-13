Стреляли из вертолета: в ОБСЕ заявили об агрессии РФ против кораблей ВМС

Украина в ОБСЕ заявила, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52, что подтверждает агрессивный характер нападения РФ на корабли ВМС в ноябре 2018 года.

Громкое заявление сделал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает "Укринформ".

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – сказал он.

Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС

По словам Лоссовского, эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".

Другие два корабля "Яны Капу" и "Никополь" были отправлены на завод для ремонта.

Украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Украина в ОБСЕ заявила об агрессии РФ против кораблей ВМС delo.ua

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