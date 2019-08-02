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Стрелял в упор: в Крыму из охотничьего ружья убили крымского татарина. Первые фото

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В пятницу, 2 августа, в оккупированном крымском селе Тимирязево (Джанкойский район) был убит племянник делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Эннанова Эльмар Куртсеитов.

Подробности "Крим.Реалии" рассказал крымскотатарский активист Заир Смедля, который прибыл на место происшествия (чтобы посмотреть фото, доскролдьте до конца страницы).

По его словам, убийство произошло на глазах у несовершеннолетней дочери Куртсеитова. У погибшего вплотную дважды из охотничьего ружья выстрелил его сосед. После преступления он поджег свой сарай, гараж вместе с автомобилем и дом, где покончил жизнь самоубийством.

Место преступления

Место преступления

Крим.Реалии/Заир Смедля

"Это в 5:00 – 6:00 утра было. Он вышел. Сразу выстрелил два раза. Один раз выстрелил в левый глаз. Скорее всего, он уже от одного выстрела погиб. Второй – уже в грудь", – рассказал Смедля.

По его словам, вероятный убийца жил один, и у него были психические расстройства. Несмотря на это, по словам активиста, подконтрольные Кремлю правоохранительные органы не изъяли у него зарегистрированное оружие.

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"Человек вообще психически нездоров был. Устойчивое чувство зависти было... Весь дом у него обложен камерами видеонаблюдения", – добавил Смедля.

Он отметил, что сосед погибшего неоднократно вызывал полицию, а провоохранители выясняли, что его слова – выдумки.

"Полиция уже относилась к нему как к психически больному человеку. Однако, оружие у него не изъяли. Чтобы изъять оружие, надо было бы направить на психологическую экспертизу. Этого не сделали", – прокомментировал Смедля.

На месте преступления работали сотрудники так называемого Следкома России и полиции Крыма.

Похороны Эльмара Куртсеитова состоятся в субботу, 3 августа.

Официальной информации о том, что произошло, на сайтах соответствующих ведомств аннексированного Крыма пока нет.

Место преступления

Место преступления

Крим.Реалии / Заир Смедли

Эльмар Куртсеитов

Эльмар Куртсеитов

Крим.Реалии / Заир Смедли

Место преступления

Место преступления

Крим.Реалии / Заир Смедли

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму зверски убили крымского татарина Фахри Мустафаева. Тело мужчины пытались спрятать, закопав в селе Ароматное Бахчисарайского района.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым убийство
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