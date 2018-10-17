''Стрелял Сергей Аксенов'': известный телеканал сделал странное заявление о теракте в Керчи

Журналисты катарского телеканала допустили ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в политехническом колледже оккупированного крымского города Керчь, что произошло днем 17 октября.
Так, в телесюжете Al Jazeera стрелком, устроившим теракт, назвали непризнанного "главу Совета министров" аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова.
"Подозреваемым в атаке в крымском колледже является 18-летний студент Сергей Аксенов", - написано в сообщении канала.
Скрин эфира Al Jazeera
Отметим, Al Jazeera - наибольшая телесеть на арабском языке.
Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что в здании колледжасработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым. Происшествие забрало жизни как минимум 19 людей.
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