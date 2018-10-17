''Стрелял Сергей Аксенов'': известный телеканал сделал странное заявление о теракте в Керчи

Журналисты катарского телеканала допустили ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в политехническом колледже оккупированного крымского города Керчь, что произошло днем 17 октября.

Так, в телесюжете Al Jazeera стрелком, устроившим теракт, назвали непризнанного "главу Совета министров" аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова.

"Подозреваемым в атаке в крымском колледже является 18-летний студент Сергей Аксенов", - написано в сообщении канала.

Скрин эфира Al Jazeera

Отметим, Al Jazeera - наибольшая телесеть на арабском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что в здании колледжасработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым. Происшествие забрало жизни как минимум 19 людей.