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''Стрелял Сергей Аксенов'': известный телеканал сделал странное заявление о теракте в Керчи

14.1тЧитать материал на украинском

Журналисты катарского телеканала допустили ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в политехническом колледже оккупированного крымского города Керчь, что произошло днем 17 октября.

Так, в телесюжете Al Jazeera стрелком, устроившим теракт, назвали непризнанного "главу Совета министров" аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова.

"Подозреваемым в атаке в крымском колледже является 18-летний студент Сергей Аксенов", - написано в сообщении канала.

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''Стрелял Сергей Аксенов'': известный телеканал сделал странное заявление о теракте в Керчи

Скрин эфира Al Jazeera

Отметим, Al Jazeera - наибольшая телесеть на арабском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что в здании колледжасработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым. Происшествие забрало жизни как минимум 19 людей.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Объект
Украина
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях и теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Doc I
Doc I
Кузин Геннадий, В США было всего 3 случая с большим числом жертв. Рашка быстро перегонит США
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
от кляти бендеры,в крыму насрали а ха ха камни с неба падають
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