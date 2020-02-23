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23 февраля • обновлено в 21:43
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Стрелял Кожара? OBOZREVATEL узнал новые подробности убийства Старицкого

12.1т
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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара может быть причастным к убийству в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.

Такие подробности OBOZREVATEL узнал от источника, который рассказал о ряде признаков, указывавших на то, что это было не самоубийство.

По его словам, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Более того, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Сергей Старицкий

Сергей Старицкий

В частности, источник утверждает, что на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых: опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола (штанцмарка).

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Более того, пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть. По словам осведомителя, Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить медиаменеджера, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Дом Кожары

Дом Кожары

"Информатор"

Уточняется, что есть свидетельства о пьяных выходках со стороны экс-министра иностранных дел, которые он совершал ранее: стрельба в воздух, во дворе, из окна.

По мнению источника, из-за вышеперечисленных факторов Кожаре якобы могут вручить подозрение. Он также уточнил, что в случае признания в убийстве по неосторожности, ему грозило бы от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Смерть в доме Кожары
Место
Украина
Теги
самоубийство убийство расследование
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Мелкое хулиганство:)15 суток общественных работ и на поруки Рябошапке:)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за бред?если он был пьян то это отягчающее мешок обстоятельство и это не может быть тогда убийство по неосторожности!!!
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