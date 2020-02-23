Стрелял Кожара? OBOZREVATEL узнал новые подробности убийства Старицкого

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара может быть причастным к убийству в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.

Такие подробности OBOZREVATEL узнал от источника, который рассказал о ряде признаков, указывавших на то, что это было не самоубийство.

По его словам, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Более того, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Сергей Старицкий

В частности, источник утверждает, что на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых: опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола (штанцмарка).

Более того, пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть. По словам осведомителя, Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить медиаменеджера, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Дом Кожары "Информатор"

Уточняется, что есть свидетельства о пьяных выходках со стороны экс-министра иностранных дел, которые он совершал ранее: стрельба в воздух, во дворе, из окна.

По мнению источника, из-за вышеперечисленных факторов Кожаре якобы могут вручить подозрение. Он также уточнил, что в случае признания в убийстве по неосторожности, ему грозило бы от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.

Погибшим оказался Сергей Старицкий. Выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

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