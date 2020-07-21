Стрелял и бросил гранату: появились подробности теракта с автобусом в Луцке
Появились подробности теракта с автобусом в Луцке. Коллаж
Террорист Максим Плохой, захвативший автобус с заложниками в Луцке, дважды стрелял в сторону правоохранителей и выбросил из окна гранату Ф-1.
Она не взорвалась – чека была на месте, сообщили на странице департамента уголовного розыска в Telegram. О пострадавших информации нет.
В пресс-службе Службы безопасности Украины уточнили, что в рейсовом автобусе Берестечко – Красиловка находятся около 10 человек, а не 20, как сообщалось ранее.
Также террорист заявил, что на территории города есть еще одна взрывчатка. Она якобы заложена в другом месте и, может быть, приведена в действие дистанционно.
Террорист в Луцке стрелял и бросил гранату Скриншот
Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились требования Плохого. Мужчина угрожает взорвать автобус, если они не будут выполнены.